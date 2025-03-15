Зеленский определил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров
Владимир Зеленский определил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.
Согласно документу, переговорную группу возглавляет глава офиса Зеленского Андрей Ермак, также в неё вошли заместитель руководителя офиса Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Кстати, именно в таком составе Киев был представлен 11 марта на переговорах с представителями США в Саудовской Аравии.
Ранее стала известна причина исключения спецпосланника президента США Кита Келлога из переговоров по Украине. В обсуждениях продолжают принимать участие госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
ТАСС / Zuma