Зеленский определил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров

Согласно документу, переговорную группу возглавляет глава офиса Зеленского Андрей Ермак, также в неё вошли заместитель руководителя офиса Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Кстати, именно в таком составе Киев был представлен 11 марта на переговорах с представителями США в Саудовской Аравии.