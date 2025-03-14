«Пока непубличная информация»: Путину «тайно» звонили представители Украины, заявил Лукашенко

Некоторые украинские политики вели закрытые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой на телеканале «Россия».

Он [Путин] разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали, он разговаривал с некоторыми. Ну это, это не публичная была договорённость, что они будут говорить», — указал глава республики.

Лукашенко не стал называть имена. Белорусский лидер пояснил, что это сделает сам Путин, если сочтёт необходимым. По его словам, он таких полномочий не имеет.