«Пока непубличная информация»: Путину «тайно» звонили представители Украины, заявил Лукашенко
Лукашенко: Некоторые украинские политики вели закрытые переговоры с Путиным
Некоторые украинские политики вели закрытые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой на телеканале «Россия».
Он [Путин] разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали, он разговаривал с некоторыми. Ну это, это не публичная была договорённость, что они будут говорить», — указал глава республики.
Лукашенко не стал называть имена. Белорусский лидер пояснил, что это сделает сам Путин, если сочтёт необходимым. По его словам, он таких полномочий не имеет.
Напомним, что 13 марта Александр Лукашенко прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Это его первая международная поездка после переизбрания. В Кремле главы государств провели переговоры, а затем подписали совместное заявление. Белорусский лидер поблагодарил Путина за приём и пригласил в Минск. 14 марта Лукашенко прибыл в Совфед, где впервые выступил с обращением.
Life.ru