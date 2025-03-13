Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров 13 марта

Ранее Life.ru сообщал, что беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко тет-а-тет продлилась чуть более часа. А позже в Кремле начались переговоры в расширенном составе в формате обеда. Его меню, кстати, не держат в секрете: на столах у делегаций будут ролл с камчатским крабом, говяжьи щёчки, филе судака и мусс из томлёной ряженки с лесными ягодами.