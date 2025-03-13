Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров 13 марта
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко торжественно подписали совместное заявление по результатам проведённых 13 марта переговоров.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписывают совместное заявление», — сообщил ведущий церемонии подписания документов.
Ранее Life.ru сообщал, что беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко тет-а-тет продлилась чуть более часа. А позже в Кремле начались переговоры в расширенном составе в формате обеда. Его меню, кстати, не держат в секрете: на столах у делегаций будут ролл с камчатским крабом, говяжьи щёчки, филе судака и мусс из томлёной ряженки с лесными ягодами.
Андрей Тишин / Life.ru