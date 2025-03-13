Камчатский краб, судак и кубанские вина: Стало известно меню обеда Путина и Лукашенко

Неофициальная пресс-служба президента Белоруссии поделилась меню обеда, который был предложен Владимиру Путину и Александру Лукашенко во время их переговоров в Кремле. В частности, в этом меню можно найти ролл с камчатским крабом, говяжьи щёчки, филе судака и мусс из томлёной ряженки с лесными ягодами.

В честь визита Лукашенко в Кремле был устроен обед, на котором гостям предложили роли из огурца с камчатским крабом, мини-перцы с телятиной, грибную похлебку с копченой сметаной, филе судака с кремом из печёного сельдерея и соусом биск, а также говяжьи щечки с клюквенным соусом. На десерт подали мусс из томлёной ряженки с ягодным соусом, а в качестве напитков предложили вина Вионье и Риваж из Краснодарского края.