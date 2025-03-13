Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 14:04

«Нафиг я сюда пришёл»: Лаврова утомили перед переговорами Путина и Лукашенко

Журналисты утомили Лаврова перед переговорами Путина и Лукашенко в Кремле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утомился, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле. Видео с уставшим политиком опубликовал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале «Юнашев Live».

Глава МИД Сергей Лавров утомился, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами в Кремле. Видео © Telegram / «Юнашев Live»

«Нафиг я сюда пришёл?» — задаётся вопросом Лавров.

Журналисты мировых СМИ аккредитовались на встречу Путина и Лукашенко
Журналисты мировых СМИ аккредитовались на встречу Путина и Лукашенко

Напомним, что сегодня, 13 марта, Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с Путиным. Вместе с президентом Белоруссии в Россию прилетел его сын Николай, который удивил всех возмужавшим видом. Журналисты не сразу узнали в крепком и рослом юноше сына белорусского лидера.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar