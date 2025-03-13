«Нафиг я сюда пришёл»: Лаврова утомили перед переговорами Путина и Лукашенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утомился, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле. Видео с уставшим политиком опубликовал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале «Юнашев Live» .

Напомним, что сегодня, 13 марта, Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с Путиным. Вместе с президентом Белоруссии в Россию прилетел его сын Николай, который удивил всех возмужавшим видом. Журналисты не сразу узнали в крепком и рослом юноше сына белорусского лидера.