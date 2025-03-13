Уже не «Коленька»: Младший сын Лукашенко удивил возмужавшим видом в Кремле

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко 20-летний Николай сопровождает своего отца во время рабочей поездки в Москву. Фотографии с ним опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале «Юнашев Live».

Журналист отметил, что не сразу узнал в крепком и рослом юноше сына белорусского президента.

Как уже рассказывал Life.ru, сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко вызвала ажиотаж у журналистов: на мероприятие в Кремль пришло рекордное количество представителей СМИ, причём не только российских и белорусских, но и международных агентств.