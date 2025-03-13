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13 марта, 13:03

Уже не «Коленька»: Младший сын Лукашенко удивил возмужавшим видом в Кремле

Журналист Юнашев показал возмужавшего сына Лукашенко, приехавшего в Кремль

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко 20-летний Николай сопровождает своего отца во время рабочей поездки в Москву. Фотографии с ним опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале «Юнашев Live».

Фото © Telegram/ Юнашев Live

Фото © Telegram/ Юнашев Live

Фото © Telegram/ Юнашев Live

Фото © Telegram/ Юнашев Live

Журналист отметил, что не сразу узнал в крепком и рослом юноше сына белорусского президента.

Лукашенко признался, что его сын Николай учится в Китае
Лукашенко признался, что его сын Николай учится в Китае

Как уже рассказывал Life.ru, сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко вызвала ажиотаж у журналистов: на мероприятие в Кремль пришло рекордное количество представителей СМИ, причём не только российских и белорусских, но и международных агентств.

В Сеть слили первое фото сына Лукашенко с его матерью, личность которой оставалась загадкой
В Сеть слили первое фото сына Лукашенко с его матерью, личность которой оставалась загадкой
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Telegram/ Юнашев Live

Алексей Берковиц
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