Лукашенко признался, что его сын Николай учится в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын Николай сейчас учится в университете Пекина. По словам белорусского лидера, там он "мучается".

"Коля сейчас учится в Китае в Пекинском университете. Бедолага мучается там", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".