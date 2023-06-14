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14 июня, 11:54

Лукашенко признался, что его сын Николай учится в Китае

<p>Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын Николай сейчас учится в университете Пекина. По словам белорусского лидера, там он "мучается".

"Коля сейчас учится в Китае в Пекинском университете. Бедолага мучается там", сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

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В феврале Александр Лукашенко заявил, что его сын Николай занимается изучением биотехнологий в рамках проекта по сотрудничеству с Китаем. В том числе поэтому, отмечал он, история его президентства теснейшим образом связана с КНР.

Матвей Константинов
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