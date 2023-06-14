Лукашенко признался, что его сын Николай учится в Китае
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын Николай сейчас учится в университете Пекина. По словам белорусского лидера, там он "мучается".
"Коля сейчас учится в Китае в Пекинском университете. Бедолага мучается там", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
В феврале Александр Лукашенко заявил, что его сын Николай занимается изучением биотехнологий в рамках проекта по сотрудничеству с Китаем. В том числе поэтому, отмечал он, история его президентства теснейшим образом связана с КНР.