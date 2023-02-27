Лукашенко рассказал, чем занимается его младший сын Коля

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко занимается изучением биотехнологий в рамках проекта по сотрудничеству с КНР. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с китайским агентством Синьхуа.

"Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем", — отметил президент республики, говоря об интересе Белоруссии к партнёрству с Китаем.

Как писали белорусские СМИ, в прошлом году Коля подал документы на биологический факультет Белорусского госуниверситета на новую специальность "Биотехнологии" по китайской программе.