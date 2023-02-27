Лукашенко рассказал, чем занимается его младший сын Коля
Лукашенко рассказал, что его сын Коля изучает биотехнологии в рамках проекта с Китаем
Белорусский лидер Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. Обложка © Getty Images / Andrea Verdelli / Pool
Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко занимается изучением биотехнологий в рамках проекта по сотрудничеству с КНР. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с китайским агентством Синьхуа.
"Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем", — отметил президент республики, говоря об интересе Белоруссии к партнёрству с Китаем.
Как писали белорусские СМИ, в прошлом году Коля подал документы на биологический факультет Белорусского госуниверситета на новую специальность "Биотехнологии" по китайской программе.
Ранее Лайф рассказывал, как Коля Лукашенко тренировался стыковать "Союз МС" к Международной космической станции. Нет, сын белорусского президента Александра Лукашенко не был в космосе. Тренировку он провёл в ходе посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина в подмосковном Звёздном городке.