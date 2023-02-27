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27 февраля, 12:04

Лукашенко рассказал, чем занимается его младший сын Коля

Лукашенко рассказал, что его сын Коля изучает биотехнологии в рамках проекта с Китаем

<p>Белорусский лидер Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. Обложка © Getty Images / Andrea Verdelli / Pool</p>

Белорусский лидер Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. Обложка © Getty Images / Andrea Verdelli / Pool

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко занимается изучением биотехнологий в рамках проекта по сотрудничеству с КНР. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с китайским агентством Синьхуа.

"Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем", — отметил президент республики, говоря об интересе Белоруссии к партнёрству с Китаем.

Как писали белорусские СМИ, в прошлом году Коля подал документы на биологический факультет Белорусского госуниверситета на новую специальность "Биотехнологии" по китайской программе.

Лукашенко рассказал, как его младший сын Коля состязался с Путиным в стрельбе

Лукашенко рассказал, как его младший сын Коля состязался с Путиным в стрельбе

Ранее Лайф рассказывал, как Коля Лукашенко тренировался стыковать "Союз МС" к Международной космической станции. Нет, сын белорусского президента Александра Лукашенко не был в космосе. Тренировку он провёл в ходе посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина в подмосковном Звёздном городке.

Николь Вербер
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