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13 марта, 14:16

Путин и Лукашенко общались тет-а-тет чуть более часа

Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Кремле. Фото © Life.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Кремле. Фото © Life.ru

Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко тет-а-тет продлилась чуть более часа. Сейчас в Кремле начались переговоры в расширенном составе в формате обеда.

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Напомним, сегодня, 13 марта, лидер Белоруссии Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Москве. На встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным он планирует обсуждение развития сотрудничества и международной ситуации. Затем будет подписан пакет документов. Эта встреча Путина и Лукашенко вызвала ажиотаж у журналистов: на мероприятие в Кремль пришло рекордное количество представителей СМИ, в том числе иностранных. Они уже успели утомить главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Александра Вишнякова
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