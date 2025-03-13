Путин и Лукашенко общались тет-а-тет чуть более часа
Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Кремле. Фото © Life.ru
Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко тет-а-тет продлилась чуть более часа. Сейчас в Кремле начались переговоры в расширенном составе в формате обеда.
Напомним, сегодня, 13 марта, лидер Белоруссии Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Москве. На встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным он планирует обсуждение развития сотрудничества и международной ситуации. Затем будет подписан пакет документов. Эта встреча Путина и Лукашенко вызвала ажиотаж у журналистов: на мероприятие в Кремль пришло рекордное количество представителей СМИ, в том числе иностранных. Они уже успели утомить главу МИД РФ Сергея Лаврова.