Лукашенко прибыл в Совфед, чтобы впервые выступить с обращением
В пятницу, 14 марта, белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации. Он впервые выступит на пленарном заседании с обращением.
К прибытию президента Беларуси в Совфеде установили флаги Москвы и Минска. Лукашенко уже поприветствовал Валентину Матвиенко.
«Валентина Ивановна, вы думали, что я не приеду? А я приехал», — сказал он и подарил спикеру СФ букет цветов.
Напомним, что вчера, 13 марта, в Кремле состоялась личная встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая продлилась чуть больше часа. Белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за тёплый приём и пригласил в Минск.
Life.ru