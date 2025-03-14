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14 марта, 09:21

Лукашенко прибыл в Совфед, чтобы впервые выступить с обращением

В пятницу, 14 марта, белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации. Он впервые выступит на пленарном заседании с обращением.

К прибытию президента Беларуси в Совфеде установили флаги Москвы и Минска. Лукашенко уже поприветствовал Валентину Матвиенко.

«Валентина Ивановна, вы думали, что я не приеду? А я приехал», — сказал он и подарил спикеру СФ букет цветов.

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Напомним, что вчера, 13 марта, в Кремле состоялась личная встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая продлилась чуть больше часа. Белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за тёплый приём и пригласил в Минск.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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