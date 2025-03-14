Лукашенко прибыл в Совфед, чтобы впервые выступить с обращением

В пятницу, 14 марта, белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации. Он впервые выступит на пленарном заседании с обращением.

К прибытию президента Беларуси в Совфеде установили флаги Москвы и Минска. Лукашенко уже поприветствовал Валентину Матвиенко.