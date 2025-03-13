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13 марта, 15:42

Лукашенко поблагодарил Путина за тёплый приём и пригласил в Белоруссию

Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина, президента России, совершить официальный визит в Республику Беларусь. Об этом сообщается в совместном заявлении, сделанном по итогам встреч лидеров в Кремле 13 марта.

«Александр Григорьевич Лукашенко поблагодарил Владимира Владимировича Путина и российский народ за тёплый приём и гостеприимство, а также пригласил его посетить Беларусь в любое удобное для него время», — сказано в коммюнике.

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Ранее Life.ru сообщал, что личная встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле продлилась чуть больше часа. После этого состоялись переговоры в расширенном составе во время обеда. Меню, кстати, не является секретом: на столах у делегаций будут роллы с камчатским крабом, говяжьи щёчки, филе судака и мусс из томлёной ряженки с лесными ягодами.

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Андрей Тишин / Life.ru

Марина Фещенко
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