Лукашенко поблагодарил Путина за тёплый приём и пригласил в Белоруссию
Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина, президента России, совершить официальный визит в Республику Беларусь. Об этом сообщается в совместном заявлении, сделанном по итогам встреч лидеров в Кремле 13 марта.
«Александр Григорьевич Лукашенко поблагодарил Владимира Владимировича Путина и российский народ за тёплый приём и гостеприимство, а также пригласил его посетить Беларусь в любое удобное для него время», — сказано в коммюнике.
Ранее Life.ru сообщал, что личная встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле продлилась чуть больше часа. После этого состоялись переговоры в расширенном составе во время обеда. Меню, кстати, не является секретом: на столах у делегаций будут роллы с камчатским крабом, говяжьи щёчки, филе судака и мусс из томлёной ряженки с лесными ягодами.
Андрей Тишин / Life.ru