Лукашенко поблагодарил Путина за тёплый приём и пригласил в Белоруссию

Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина, президента России, совершить официальный визит в Республику Беларусь. Об этом сообщается в совместном заявлении, сделанном по итогам встреч лидеров в Кремле 13 марта.

«Александр Григорьевич Лукашенко поблагодарил Владимира Владимировича Путина и российский народ за тёплый приём и гостеприимство, а также пригласил его посетить Беларусь в любое удобное для него время», — сказано в коммюнике.