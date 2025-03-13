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13 марта, 16:22

Путин и Лукашенко заявили о «трубе» для Европы, если РФ и США договорятся

Если Россия и США смогут договориться, то Европе и Украине наступит «труба». Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Если Москва договорится с Вашингтоном — труба Европе и Украине вместе взятым», — сказал Лукашенко.

Путин отметил, что если США и РФ достигнут соглашения в сфере энергетики, то газовые поставки в Европу могут быть налажены. Это, по его словам, будет выгодно для Европы, так как страны смогут получать дешёвый российский газ.

Ранее Life.ru сообщал, что личная встреча президентов РФ и Белоруссии в Кремле продлилась чуть больше часа. Лукашенко поблагодарил Путина за тёплый приём и пригласил в республику. Лидеры подписали совместное заявление по итогам переговоров.

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Life.ru

Полина Никифорова
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