Путин и Лукашенко заявили о «трубе» для Европы, если РФ и США договорятся
Если Россия и США смогут договориться, то Европе и Украине наступит «труба». Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Если Москва договорится с Вашингтоном — труба Европе и Украине вместе взятым», — сказал Лукашенко.
Путин отметил, что если США и РФ достигнут соглашения в сфере энергетики, то газовые поставки в Европу могут быть налажены. Это, по его словам, будет выгодно для Европы, так как страны смогут получать дешёвый российский газ.
Ранее Life.ru сообщал, что личная встреча президентов РФ и Белоруссии в Кремле продлилась чуть больше часа. Лукашенко поблагодарил Путина за тёплый приём и пригласил в республику. Лидеры подписали совместное заявление по итогам переговоров.
Life.ru