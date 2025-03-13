Лукашенко – о давлении Запада: Если бы не было этих испытаний, их стоило бы придумать
Лукашенко: Давление заставило РФ и Белоруссию задуматься о самодостаточности
Давление Запада заставило Белоруссию и Россию всерьёз задуматься о самодостаточности. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Если бы не было этих испытаний, их стоило бы придумать! Они заставили нас всерьёз задуматься о самодостаточности, важности опоры на собственные силы, продовольственной безопасности и технологическом суверенитете», — сказал Лукашенко.
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