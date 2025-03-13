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13 марта, 16:05

Лукашенко – о давлении Запада: Если бы не было этих испытаний, их стоило бы придумать

Лукашенко: Давление заставило РФ и Белоруссию задуматься о самодостаточности

Давление Запада заставило Белоруссию и Россию всерьёз задуматься о самодостаточности. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Если бы не было этих испытаний, их стоило бы придумать! Они заставили нас всерьёз задуматься о самодостаточности, важности опоры на собственные силы, продовольственной безопасности и технологическом суверенитете», — сказал Лукашенко.

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Ранее Лукашенко поблагодарил Путина за тёплый приём и пригласил в республику. Личная встреча президентов продлилась чуть больше часа. Лидеры подписали совместное заявление по итогам переговоров 13 марта.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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