Лукашенко – о давлении Запада: Если бы не было этих испытаний, их стоило бы придумать

Давление Запада заставило Белоруссию и Россию всерьёз задуматься о самодостаточности. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Если бы не было этих испытаний, их стоило бы придумать! Они заставили нас всерьёз задуматься о самодостаточности, важности опоры на собственные силы, продовольственной безопасности и технологическом суверенитете», — сказал Лукашенко.