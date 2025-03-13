Путин объявил о праве россиян и белорусов участвовать в выборах в обеих странах
Путин: Граждане РФ и Белоруссии смогут участвовать в выборах в обеих странах
Граждане России, которые живут в Белоруссии на постоянной основе, смогут участвовать в выборах в республике в качестве избирателей и кандидатов. То же самое касается белорусов, проживающих на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», — указал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.
Российский лидер обратил внимание на то, что в настоящее время активно расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь.
Напомним, что сегодня, 13 марта, Путин принял Лукашенко в Кремле. Их встреча тет-а-тет продлилась чуть больше часа. По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление. Белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за приём и пригласил в Минск.
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