Путин объявил о праве россиян и белорусов участвовать в выборах в обеих странах

Граждане России, которые живут в Белоруссии на постоянной основе, смогут участвовать в выборах в республике в качестве избирателей и кандидатов. То же самое касается белорусов, проживающих на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», — указал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.