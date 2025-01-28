Белорусы смогут участвовать в голосовании на выборах в России
Лукашенко подписал указ, по которому белорусы будут голосовать на выборах в РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому утверждается проект переговоров о внесении поправок в Договор между республикой и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, рассказали в пресс-службе белорусского лидера. Теперь белорусы получат право участвовать в голосовании на выборах в РФ.
«Проектом протокола закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах — избирать и быть избранным в органы местного самоуправления», — сказано в заявлении.
Там подчёркивается, что целью документа стало предоставление белорусам таких же электоральных прав, что и у россиян. До настоящего времени граждане Белоруссии, проживающие в российских регионах, были не вправе участвовать в местных выборах. Дальнейшей реализацией инициативы и переговорами займётся белорусский МИД.
Напомним, 26 января состоялись выборы президента в Белоруссии. Явка составила 85,7%. По результатам голосования Лукашенко набрал свыше 87% голосов избирателей. Его соперники — Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — суммарно получили порядка 7% голосов.
Life.ru