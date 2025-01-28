Белорусы смогут участвовать в голосовании на выборах в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому утверждается проект переговоров о внесении поправок в Договор между республикой и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, рассказали в пресс-службе белорусского лидера. Теперь белорусы получат право участвовать в голосовании на выборах в РФ.

«Проектом протокола закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах — избирать и быть избранным в органы местного самоуправления», — сказано в заявлении.