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Регион
28 января, 16:36

Белорусы смогут участвовать в голосовании на выборах в России

Лукашенко подписал указ, по которому белорусы будут голосовать на выборах в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому утверждается проект переговоров о внесении поправок в Договор между республикой и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, рассказали в пресс-службе белорусского лидера. Теперь белорусы получат право участвовать в голосовании на выборах в РФ.

«Проектом протокола закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах — избирать и быть избранным в органы местного самоуправления», — сказано в заявлении.

Там подчёркивается, что целью документа стало предоставление белорусам таких же электоральных прав, что и у россиян. До настоящего времени граждане Белоруссии, проживающие в российских регионах, были не вправе участвовать в местных выборах. Дальнейшей реализацией инициативы и переговорами займётся белорусский МИД.

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Напомним, 26 января состоялись выборы президента в Белоруссии. Явка составила 85,7%. По результатам голосования Лукашенко набрал свыше 87% голосов избирателей. Его соперники — Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — суммарно получили порядка 7% голосов.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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