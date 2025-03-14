Лукашенко анонсировал ещё одну встречу с Путиным
Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным вечером 14 марта
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом белорусский лидер сообщил на выступлении в Совете Федерации (Совфеде).
«Сегодня вечером с Владимиром Владимировичем [Путиным] встретимся», — указал Лукашенко.
Напомним, что накануне Александр Лукашенко прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Это его первая международная поездка после переизбрания. В Кремле главы государств провели переговоры, а затем подписали совместное заявление. Белорусский лидер поблагодарил Путина за приём и пригласил в Минск. 14 марта Лукашенко прибыл в Совфед, чтобы впервые выступить с обращением.