Лукашенко анонсировал ещё одну встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом белорусский лидер сообщил на выступлении в Совете Федерации (Совфеде).

Напомним, что накануне Александр Лукашенко прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Это его первая международная поездка после переизбрания. В Кремле главы государств провели переговоры, а затем подписали совместное заявление. Белорусский лидер поблагодарил Путина за приём и пригласил в Минск. 14 марта Лукашенко прибыл в Совфед, чтобы впервые выступить с обращением.