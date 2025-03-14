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14 марта, 11:12

Лукашенко анонсировал ещё одну встречу с Путиным

Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным вечером 14 марта

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом белорусский лидер сообщил на выступлении в Совете Федерации (Совфеде).

«Сегодня вечером с Владимиром Владимировичем [Путиным] встретимся», — указал Лукашенко.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Это его первая международная поездка после переизбрания. В Кремле главы государств провели переговоры, а затем подписали совместное заявление. Белорусский лидер поблагодарил Путина за приём и пригласил в Минск. 14 марта Лукашенко прибыл в Совфед, чтобы впервые выступить с обращением.

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Дарья Нарыкова
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