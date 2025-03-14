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14 марта, 10:19

Лукашенко в Совфеде РФ оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав России

Лукашенко: Белоруссия не войдёт в состав России в ближайшее время

Белоруссия не войдёт в состав России в ближайшее время. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.

«Все подходят по старинке и в Белоруссии, и в России. Вот союз Белоруссии и России, Союзное государство, где оно, когда это будет? А что вы хотите, что когда будет? Когда Россия войдёт в состав Белоруссии или наоборот — Белоруссия в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время», — сказал Лукашенко

Политик предупредил, что если ломиться в эту дверь, то можно погубить всё, что было сделано ранее.

Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет на стороне России
Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет на стороне России

Напомним, накануне Лукашенко прибыл в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это его первая международная поездка после переизбрания. В Кремле главы государств провели переговоры, а затем подписали совместное заявление. Сегодня Лукашенко прибыл в Совфед, чтобы впервые выступить с обращением.

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Life.ru

Никита Никонов
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