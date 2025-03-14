Лукашенко в Совфеде РФ оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав России

Белоруссия не войдёт в состав России в ближайшее время. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.

«Все подходят по старинке и в Белоруссии, и в России. Вот союз Белоруссии и России, Союзное государство, где оно, когда это будет? А что вы хотите, что когда будет? Когда Россия войдёт в состав Белоруссии или наоборот — Белоруссия в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время», — сказал Лукашенко

Политик предупредил, что если ломиться в эту дверь, то можно погубить всё, что было сделано ранее.