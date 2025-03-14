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14 марта, 10:18

Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет на стороне России

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белоруссия всегда будет на стороне России, заявил президент Александр Лукашенко во время своего выступления на пленарном заседании Совета Федерации. Он уточнил, что хочет хороших отношений со всеми странами, однако в случае необходимости, Минск встанет на сторону Москвы.

«Мы хотим добрых отношений с соседкой Европой, Соединёнными Штатами Америки, но всегда нашим главным и приоритетом были и будут наши особые, близкие отношения с вами, с Россией. <...> Если нам придётся выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко сказал, что россияне в Белоруссии будут чувствовать себя всегда хорошо. В стране нет русофобии, сохраняются общие традиции между народами. «Так будет всегда», — подчеркнул Лукашенко.

Сегодня президент Белоруссии прибыл в Совет Федерации. Он впервые выступил на пленарном заседании с обращением. Напомним, что вчера прошла личная встреча президентов РФ и Белоруссии в Кремле, она продлилась чуть больше часа. Лукашенко поблагодарил Путина за тёплый приём и пригласил в республику. Лидеры подписали совместное заявление по итогам переговоров.

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Полина Никифорова
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