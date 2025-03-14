Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет на стороне России
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Белоруссия всегда будет на стороне России, заявил президент Александр Лукашенко во время своего выступления на пленарном заседании Совета Федерации. Он уточнил, что хочет хороших отношений со всеми странами, однако в случае необходимости, Минск встанет на сторону Москвы.
«Мы хотим добрых отношений с соседкой Европой, Соединёнными Штатами Америки, но всегда нашим главным и приоритетом были и будут наши особые, близкие отношения с вами, с Россией. <...> Если нам придётся выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России», — заявил белорусский лидер.
Также Лукашенко сказал, что россияне в Белоруссии будут чувствовать себя всегда хорошо. В стране нет русофобии, сохраняются общие традиции между народами. «Так будет всегда», — подчеркнул Лукашенко.
Сегодня президент Белоруссии прибыл в Совет Федерации. Он впервые выступил на пленарном заседании с обращением. Напомним, что вчера прошла личная встреча президентов РФ и Белоруссии в Кремле, она продлилась чуть больше часа. Лукашенко поблагодарил Путина за тёплый приём и пригласил в республику. Лидеры подписали совместное заявление по итогам переговоров.