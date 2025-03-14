Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет на стороне России

Белоруссия всегда будет на стороне России, заявил президент Александр Лукашенко во время своего выступления на пленарном заседании Совета Федерации. Он уточнил, что хочет хороших отношений со всеми странами, однако в случае необходимости, Минск встанет на сторону Москвы.

«Мы хотим добрых отношений с соседкой Европой, Соединёнными Штатами Америки, но всегда нашим главным и приоритетом были и будут наши особые, близкие отношения с вами, с Россией. <...> Если нам придётся выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России», — заявил белорусский лидер.