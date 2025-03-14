Песков назвал исключение Келлога из переговоров по Украине внутренним делом США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что якобы Кремль настоял на исключении спецпосланника Трампа Кита Келлога из переговорного процесса по Украине. Как заявил представитель Кремля журналистам в пятницу, решение об участии или неучастии Келлога в переговорах — сугубо внутреннее дело Соединённых Штатов.

«Это их решение, кого назначать, кого не назначать. Нет, это я совсем не могу подтвердить», — добавил Песков.