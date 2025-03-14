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14 марта, 09:56

Песков назвал исключение Келлога из переговоров по Украине внутренним делом США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что якобы Кремль настоял на исключении спецпосланника Трампа Кита Келлога из переговорного процесса по Украине. Как заявил представитель Кремля журналистам в пятницу, решение об участии или неучастии Келлога в переговорах — сугубо внутреннее дело Соединённых Штатов.

«Это их решение, кого назначать, кого не назначать. Нет, это я совсем не могу подтвердить», — добавил Песков.

«Не наш человек»: Стала известна причина исключения Келлога из переговоров по Украине
«Не наш человек»: Стала известна причина исключения Келлога из переговоров по Украине

Об отстранении спецпосланника Дональда Трампа от переговоров по конфликту на Украине стало известно 12 марта. В обсуждениях со стороны США продолжают принимать участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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Life.ru © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET

Марина Фещенко
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