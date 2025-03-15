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15 марта, 16:18

«Вызывает восхищение»: Меркель сделала неожиданное заявление о России

Ангела Меркель: Россия восхищает Трампа, но США не будут делать одолжения

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель поделилась, что Россия вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа, но Вашингтон «не будет делать одолжения». Её заявление прозвучало в интервью газете Berliner Zeitung.

«Россия — сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определённое восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — сказала Меркель.

Экс-канцлер ФРГ отметила, что хозяин Белого дома в первую очередь ориентируется на интересы своей страны. Однако она подчеркнула важность учёта интересов России и необходимости обсуждения позиций Кремля в международной политике.

Ангела Меркель призвала Запад учитывать интересы России
Ангела Меркель призвала Запад учитывать интересы России

Ранее Меркель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский не должен говорить на переговорах без своих сторонников. По её мнению,экс-комик обязан посоветоваться со всеми своими союзниками прежде, чем принять решение о прекращении огня.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Алена Пенчугина
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