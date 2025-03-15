«Вызывает восхищение»: Меркель сделала неожиданное заявление о России
Ангела Меркель: Россия восхищает Трампа, но США не будут делать одолжения
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель поделилась, что Россия вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа, но Вашингтон «не будет делать одолжения». Её заявление прозвучало в интервью газете Berliner Zeitung.
«Россия — сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определённое восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — сказала Меркель.
Экс-канцлер ФРГ отметила, что хозяин Белого дома в первую очередь ориентируется на интересы своей страны. Однако она подчеркнула важность учёта интересов России и необходимости обсуждения позиций Кремля в международной политике.
Ранее Меркель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский не должен говорить на переговорах без своих сторонников. По её мнению,экс-комик обязан посоветоваться со всеми своими союзниками прежде, чем принять решение о прекращении огня.
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