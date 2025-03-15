«Вызывает восхищение»: Меркель сделала неожиданное заявление о России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель поделилась, что Россия вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа, но Вашингтон «не будет делать одолжения». Её заявление прозвучало в интервью газете Berliner Zeitung.

«Россия — сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определённое восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — сказала Меркель.

Экс-канцлер ФРГ отметила, что хозяин Белого дома в первую очередь ориентируется на интересы своей страны. Однако она подчеркнула важность учёта интересов России и необходимости обсуждения позиций Кремля в международной политике.