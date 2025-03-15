Западные державы обязаны учитывать интересы России, формируя свою внешнюю политику. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Berliner Zeitung.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», — отметила она.

Предшественница Олафа Шольца назвала ошибкой попытки США и Европы проигнорировать отношение Москвы к расширению НАТО. Эти вопросы обязаны оставаться на повестке, поскольку нежелание рассматривать их лишь ухудшает понимание текущих процессов.