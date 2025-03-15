Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 00:08

Ангела Меркель призвала Запад учитывать интересы России

Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b

Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b

Западные державы обязаны учитывать интересы России, формируя свою внешнюю политику. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Berliner Zeitung.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», — отметила она.

Предшественница Олафа Шольца назвала ошибкой попытки США и Европы проигнорировать отношение Москвы к расширению НАТО. Эти вопросы обязаны оставаться на повестке, поскольку нежелание рассматривать их лишь ухудшает понимание текущих процессов.

Также Меркель ответила тем, кто критикует её решения в период нахождения у власти. По словам экс-канцлера, для понимания каких-то шагов необходимо погрузиться в тот временной период, а не рассматривать их спустя годы.

В ЕС решили призвать РФ «проявить волю», пишут СМИ
В ЕС решили призвать РФ «проявить волю», пишут СМИ

Ранее глава МИД Британии Дэвид Лэмми выставил требование России о прекращении огня на Украине без каких-либо условий. Ответить министру в жёсткой форме решил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Ангела Меркель
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar