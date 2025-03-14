«Нельзя позволять Путину менять правила игры»: Британия выставила требование РФ по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выставил требование России о прекращении огня на Украине. По его словам, Москва должна согласиться на перемирие «без каких-либо условий». Его заявление прозвучало на саммите «Большой семёрки» (G7) в Канаде, сообщает DailyMail.

«Министр иностранных дел заявил, что союзники едины в том, что Владимиру Путину нельзя позволить менять правила игры», — говорится в публикации.

По мнению британского министра, Украина изложила свою позицию, и теперь РФ якобы должна её принять «без каких-либо условий».