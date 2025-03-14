«Нельзя позволять Путину менять правила игры»: Британия выставила требование РФ по Украине
Глава МИД Британии Лэмми: РФ должна прекратить огонь без каких-либо условий
Дэвид Лэмми. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выставил требование России о прекращении огня на Украине. По его словам, Москва должна согласиться на перемирие «без каких-либо условий». Его заявление прозвучало на саммите «Большой семёрки» (G7) в Канаде, сообщает DailyMail.
«Министр иностранных дел заявил, что союзники едины в том, что Владимиру Путину нельзя позволить менять правила игры», — говорится в публикации.
По мнению британского министра, Украина изложила свою позицию, и теперь РФ якобы должна её принять «без каких-либо условий».
Ранее Лэмми заявил, что Великобритания находилась во многовековом партнёрстве с Украиной. Доказательством тому, по его словам, является факт того, что «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей».