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14 марта, 16:59

«Нельзя позволять Путину менять правила игры»: Британия выставила требование РФ по Украине

Глава МИД Британии Лэмми: РФ должна прекратить огонь без каких-либо условий

Дэвид Лэмми. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb

Дэвид Лэмми. Обложка © ТАСС / AP / Saul Loeb

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выставил требование России о прекращении огня на Украине. По его словам, Москва должна согласиться на перемирие «без каких-либо условий». Его заявление прозвучало на саммите «Большой семёрки» (G7) в Канаде, сообщает DailyMail.

«Министр иностранных дел заявил, что союзники едины в том, что Владимиру Путину нельзя позволить менять правила игры», — говорится в публикации.

По мнению британского министра, Украина изложила свою позицию, и теперь РФ якобы должна её принять «без каких-либо условий».

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Ранее Лэмми заявил, что Великобритания находилась во многовековом партнёрстве с Украиной. Доказательством тому, по его словам, является факт того, что «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей».

Алена Пенчугина
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