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6 февраля, 08:17

Лэмми высказался о киевских принцессах, выходивших замуж за британцев тысячи лет назад

Глава МИД Лэмми: Киевские принцессы выходили замуж за британцев тысячи лет назад

Глава МИД Великобритании Девид Лэмми. Обложка © ТАСС / EPA

Глава МИД Великобритании Девид Лэмми. Обложка © ТАСС / EPA

Великобритания находилась во многовековом партнёрстве с Украиной, доказательством тому является факт того, что «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей». С таким заявлением выступил глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми.

По словам представителя МИД Великобритании, партнёрству обеих стран «сотни и тысячи лет». Именно это объясняет обязательства Лондона перед Украиной не только во время конфликта, но и гораздо дальше. Лэмми также назвал страну ключевым партнёром.

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Напомним, что Дэвид Лемми прибыл на Украину с рабочим визитом 5 февраля. Британца встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Гость успел заявить, что Киев и Лондон имею древнюю историю сотрудничества. За это его высмеяла представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Любицкая
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