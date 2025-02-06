Лэмми высказался о киевских принцессах, выходивших замуж за британцев тысячи лет назад

Великобритания находилась во многовековом партнёрстве с Украиной, доказательством тому является факт того, что «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей». С таким заявлением выступил глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми.

По словам представителя МИД Великобритании, партнёрству обеих стран «сотни и тысячи лет». Именно это объясняет обязательства Лондона перед Украиной не только во время конфликта, но и гораздо дальше. Лэмми также назвал страну ключевым партнёром.