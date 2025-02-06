«Ещё на бронтозавра охотились»: Захарова подняла британского дипломата на смех после слов о старой дружбе Лондона и Киева
Захарова высмеяла слова Лэмми о «тысячелетнем» партнёрстве Лондона и Киева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы дипломатии Великобритании Дэвида Лэмми о якобы «тысячелетнем» сотрудничестве Лондона и Киева. Она в шутку предложила подданному Соединённого Королевства не скромничать и пойти ещё дальше.
«А чего так мало-то? Ещё на бронтозавра вместе охотились», — написала Захарова.
Напомним, что Дэвид Лемми прибыл на Украину с рабочим визитом 5 февраля. Британца встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный.
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