Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 21:00

«Ещё на бронтозавра охотились»: Захарова подняла британского дипломата на смех после слов о старой дружбе Лондона и Киева

Захарова высмеяла слова Лэмми о «тысячелетнем» партнёрстве Лондона и Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы дипломатии Великобритании Дэвида Лэмми о якобы «тысячелетнем» сотрудничестве Лондона и Киева. Она в шутку предложила подданному Соединённого Королевства не скромничать и пойти ещё дальше.

«А чего так мало-то? Ещё на бронтозавра вместе охотились», — написала Захарова.

«Боялся больше всего»: На Западе назвали главный страх Зеленского
«Боялся больше всего»: На Западе назвали главный страх Зеленского

Напомним, что Дэвид Лемми прибыл на Украину с рабочим визитом 5 февраля. Британца встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar