Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 08:41

Глава МИД Британии приехал на Украину, его встретил Залужный

На Украину с визитом прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми и Залужный. Обложка © Украинские СМИ

Дэвид Лэмми и Залужный. Обложка © Украинские СМИ

На Украину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Он планирует обсудить с представителями киевского режима «совместные проекты по безопасности». Об этом сообщает украинский информационный портал Fakty.

«Утром 5 февраля на Украину с рабочим визитом прибыл глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми», — говорится в сообщении.

Сообщается, что британского дипломата встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Он пояснил, что стороны планируют обсуждать разнообразное сотрудничество.

«Кто посеет ветер»: В США словами из Библии прокомментировали инцидент со Стармером в Киеве
«Кто посеет ветер»: В США словами из Библии прокомментировали инцидент со Стармером в Киеве

Ранее Life.ru рассказывал, что посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог приедет в Киев в середине февраля. После визита он отправится на переговоры в другие страны Европы, а также должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar