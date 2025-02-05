На Украину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Он планирует обсудить с представителями киевского режима «совместные проекты по безопасности». Об этом сообщает украинский информационный портал Fakty.

«Утром 5 февраля на Украину с рабочим визитом прибыл глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми», — говорится в сообщении.

Сообщается, что британского дипломата встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Он пояснил, что стороны планируют обсуждать разнообразное сотрудничество.