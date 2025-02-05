Глава МИД Британии приехал на Украину, его встретил Залужный
На Украину с визитом прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми
Дэвид Лэмми и Залужный. Обложка © Украинские СМИ
На Украину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Он планирует обсудить с представителями киевского режима «совместные проекты по безопасности». Об этом сообщает украинский информационный портал Fakty.
«Утром 5 февраля на Украину с рабочим визитом прибыл глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми», — говорится в сообщении.
Сообщается, что британского дипломата встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Он пояснил, что стороны планируют обсуждать разнообразное сотрудничество.
Ранее Life.ru рассказывал, что посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог приедет в Киев в середине февраля. После визита он отправится на переговоры в другие страны Европы, а также должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.