В социальной сети Х бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал инцидент с британским премьер-министром Киром Стармером в Киеве. По его словам, после случившегося западные политики перестанут посещать Украину.

Экс-разведчик также использовал слова из Библии: «Кто посеет ветер». Продолжение выражения из Книги пророка Осии Ветхого Завета он предложил вспомнить своим подписчикам. Для тех, кто забыл, напоминаем, что оно звучит так: «Тот пожнёт бурю».