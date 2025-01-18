«Кто посеет ветер»: В США словами из Библии прокомментировали инцидент со Стармером в Киеве
Риттер: Политики Запада не будут посещать Киев после инцидента со Стармером
Кир Стармер и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Carl Court
В социальной сети Х бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал инцидент с британским премьер-министром Киром Стармером в Киеве. По его словам, после случившегося западные политики перестанут посещать Украину.
«В какой-то момент западные кураторы поражения Украины перестанут посещать Киев», — написал Риттер на своей странице.
Экс-разведчик также использовал слова из Библии: «Кто посеет ветер». Продолжение выражения из Книги пророка Осии Ветхого Завета он предложил вспомнить своим подписчикам. Для тех, кто забыл, напоминаем, что оно звучит так: «Тот пожнёт бурю».
Напомним, что ранее Стармер прибыл в Киев подписать соглашение о столетнем сотрудничестве между Украиной и Великобританией. Документ призван установить крепкие связи между двумя государствами в различных областях, включая военное сотрудничество. Позже лидер украинского режима Владимир Зеленский заявил о пролёте якобы российского беспилотника-камикадзе над местом его встречи с британским премьер-министром. Экс-комик сообщил, что Киев готов ответить на подобные провокации.