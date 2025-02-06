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Регион
6 февраля, 07:22

На Украине раскрыли коварный план поездки британского министра в Киев

Дубинский: Лэмми прибыл в Киев для срыва переговоров с РФ

Зеленский и Лэмми. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Зеленский и Лэмми. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Киев, чтобы сорвать возможные переговоры и подарить режиму план контрнаступления. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Срочный визит в Киев министра <...> Лэмми — нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования, и дискредитировать план, который Келлог везёт в Мюнхен», — говорится в сообщении.

Дубинский уверен, что делегация Лэмми привезла Владимиру Зеленскому план контрнаступления на фронтах СВО.

Названа дата первого визита спецпосланника Трампа на Украину
Названа дата первого визита спецпосланника Трампа на Украину

Напомним, что Дэвид Лемми прибыл на Украину с рабочим визитом 5 февраля. Британца встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Гость успел заявить, что Киев и Лондон имею древнюю историю сотрудничества. За это его высмеяла представитель МИД РФ Мария Захарова.

Николай Рюмин
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