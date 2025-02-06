Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Киев, чтобы сорвать возможные переговоры и подарить режиму план контрнаступления. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Срочный визит в Киев министра <...> Лэмми — нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования, и дискредитировать план, который Келлог везёт в Мюнхен», — говорится в сообщении.

Дубинский уверен, что делегация Лэмми привезла Владимиру Зеленскому план контрнаступления на фронтах СВО.