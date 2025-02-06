На Украине раскрыли коварный план поездки британского министра в Киев
Дубинский: Лэмми прибыл в Киев для срыва переговоров с РФ
Зеленский и Лэмми. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Киев, чтобы сорвать возможные переговоры и подарить режиму план контрнаступления. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Срочный визит в Киев министра <...> Лэмми — нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования, и дискредитировать план, который Келлог везёт в Мюнхен», — говорится в сообщении.
Дубинский уверен, что делегация Лэмми привезла Владимиру Зеленскому план контрнаступления на фронтах СВО.
Напомним, что Дэвид Лемми прибыл на Украину с рабочим визитом 5 февраля. Британца встретил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Гость успел заявить, что Киев и Лондон имею древнюю историю сотрудничества. За это его высмеяла представитель МИД РФ Мария Захарова.