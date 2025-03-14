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Регион
14 марта, 20:34
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Медведев в жёсткой манере ответил на призыв Британии к перемирию без условий

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призыв главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми к Москве объявить о прекращении огня на Украине без предварительных условий. В своём посте в соцсети X российский политик сделал министру встречное предложение.

«Британия и её министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу, откуда она и вылезла», — жёстко ответил Медведев.

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Напомним, что Лэмми выставил требование о прекращении огня на Украине без условий 14 марта. По его словам, Запад не должен позволять Владимиру Путину «менять правила игры».

Тимур Хингеев
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