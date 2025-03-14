В ЕС решили призвать РФ «проявить волю», пишут СМИ

Лидеры стан Евросоюза решили призвать Россию проявить «политическую волю» для окончания кризиса на Украине. Они подпишут соответствующий документ на следующей неделе. В нём также будет указано, что ЕС готов участвовать в переговорном процессе. Об этом сообщает Politico.