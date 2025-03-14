В ЕС решили призвать РФ «проявить волю», пишут СМИ
Politico: ЕС призовёт РФ проявить «политическую волю» для перемирия на Украине
Лидеры стан Евросоюза решили призвать Россию проявить «политическую волю» для окончания кризиса на Украине. Они подпишут соответствующий документ на следующей неделе. В нём также будет указано, что ЕС готов участвовать в переговорном процессе. Об этом сообщает Politico.
«Лидеры ЕС призовут РФ «проявить настоящую политическую волю, чтобы положить конец войне» в последнем проекте выводов совета, которые они согласуют на саммите на следующей неделе», — пишет газета.
Также сейчас в ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, так как их не устраивает позиция Будапешта по поводу РФ. Это обсуждение усиливается на фоне ситуации, когда Будапешт снова проголосовал против продления срока действия экономических санкций против Москвы. На недавней встрече послов ЕС Венгрия заблокировала проект военной помощи Киеву.
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