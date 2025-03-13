Россия ответила на 16-й пакет санкций Евросоюза стоп-листом
МИД: РФ в ответ на санкции ЕС запретила въезд ряду представителей Совета Европы
Россия ответила на 16-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). В пресс-службе МИД РФ заявили, что Москва внесла в стоп-лист отдельных представителей структур Совета Европы.
«В российский стоп-лист были также внесены отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью», — уточнили в министерстве.
Напомним, что ранее ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Также ограничения коснулись 74 судов, якобы входящих в теневой флот РФ, и 8 российских СМИ. Кроме того, Евросоюз отключил 13 российских банков от системы SWIFT и ввёл запрет на экспорт игровых консолей в Россию. Опала коснулась комика Михаила Галустяна, телеведущей Юлии Барановской, гимнаста Никиты Нагорного и шахматиста Сергея Карякина.
Life.ru