Гимнаст Нагорный и шахматист Карякин попали под новые санкции ЕС

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный и российский шахматист, член Совфеда от Республики Крым Сергей Карякин попали в список лиц, в отношении которых Евросоюз ввёл санкции. Об этом говорится в документе, который опубликован на официальном ресурсе ЕС.

Согласно документу, поводом для ограничений послужило то, что российский гимнаст якобы публично поддерживал действия РФ на Украине, из-за чего он «несёт ответственность за распространение пророссийской риторики». Что касается Карякина, то он якобы «выступал с поддержкой СВО», а также якобы высказывался «против территориальной целостности и независимости Незалежной».