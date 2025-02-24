Гимнаст Нагорный и шахматист Карякин попали под новые санкции ЕС
Никита Нагорный и Сергей Карякин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный и российский шахматист, член Совфеда от Республики Крым Сергей Карякин попали в список лиц, в отношении которых Евросоюз ввёл санкции. Об этом говорится в документе, который опубликован на официальном ресурсе ЕС.
Согласно документу, поводом для ограничений послужило то, что российский гимнаст якобы публично поддерживал действия РФ на Украине, из-за чего он «несёт ответственность за распространение пророссийской риторики». Что касается Карякина, то он якобы «выступал с поддержкой СВО», а также якобы высказывался «против территориальной целостности и независимости Незалежной».
Напомним, ранее сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против РФ. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в Россию. Кроме того, под ограничения неожиданно попали комик Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская.