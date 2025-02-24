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Регион
24 февраля, 11:42

Гимнаст Нагорный и шахматист Карякин попали под новые санкции ЕС

Никита Нагорный и Сергей Карякин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Никита Нагорный и Сергей Карякин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный и российский шахматист, член Совфеда от Республики Крым Сергей Карякин попали в список лиц, в отношении которых Евросоюз ввёл санкции. Об этом говорится в документе, который опубликован на официальном ресурсе ЕС.

Согласно документу, поводом для ограничений послужило то, что российский гимнаст якобы публично поддерживал действия РФ на Украине, из-за чего он «несёт ответственность за распространение пророссийской риторики». Что касается Карякина, то он якобы «выступал с поддержкой СВО», а также якобы высказывался «против территориальной целостности и независимости Незалежной».

Напомним, ранее сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против РФ. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в Россию. Кроме того, под ограничения неожиданно попали комик Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская.

Под санкции ЕС попал Национальный центр «Россия» и его гендиректор Виртуозова
Под санкции ЕС попал Национальный центр «Россия» и его гендиректор Виртуозова
Дарья Нарыкова
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