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Регион
24 февраля, 11:38

Под санкции ЕС попал Национальный центр «Россия» и его гендиректор Виртуозова

Наталья Виртуозова. Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Наталья Виртуозова. Обложка © ТАСС / Роман Наумов

В новом пакете санкций Евросоюза оказались под ограничениями Национальный центр «Россия» и его генеральный директор Наталья Виртуозова. Эта информация содержится в решении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций в отношении России.

Виртуозова была включена в санкционный список в связи с тем, что её деятельность, включая работу в центре «Россия», якобы направлена на поддержку и реализацию политики российских властей. Также отмечается, что на выставках центра проводились экспозиции, посвящённые Украине и СВО, что, по мнению авторов санкций, угрожает «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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Напомним, сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против России. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в нашу страну.

Мария Любицкая
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