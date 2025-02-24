Под санкции ЕС попал Национальный центр «Россия» и его гендиректор Виртуозова
Наталья Виртуозова. Обложка © ТАСС / Роман Наумов
В новом пакете санкций Евросоюза оказались под ограничениями Национальный центр «Россия» и его генеральный директор Наталья Виртуозова. Эта информация содержится в решении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций в отношении России.
Виртуозова была включена в санкционный список в связи с тем, что её деятельность, включая работу в центре «Россия», якобы направлена на поддержку и реализацию политики российских властей. Также отмечается, что на выставках центра проводились экспозиции, посвящённые Украине и СВО, что, по мнению авторов санкций, угрожает «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Напомним, сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против России. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в нашу страну.