Под санкции ЕС попал Национальный центр «Россия» и его гендиректор Виртуозова

В новом пакете санкций Евросоюза оказались под ограничениями Национальный центр «Россия» и его генеральный директор Наталья Виртуозова. Эта информация содержится в решении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций в отношении России.

Виртуозова была включена в санкционный список в связи с тем, что её деятельность, включая работу в центре «Россия», якобы направлена на поддержку и реализацию политики российских властей. Также отмечается, что на выставках центра проводились экспозиции, посвящённые Украине и СВО, что, по мнению авторов санкций, угрожает «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».