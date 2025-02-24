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Регион
24 февраля, 10:58

ЕС внезапно ввёл санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской

ЕС добавил в санкционный список комика Галустяна и телеведущую Барановскую

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Вадим Тараканов

Европейский Союз наложил санкции на юмориста с ТНТ Михаила Галустяна и ведущую шоу «Мужское и женское» на Первом канале Юлию Барановскую. Такая информация содержится в постановлении Совета ЕС, касающемся 16-го пакета санкций против России, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».

Санкции в отношении Галустяна обоснованы его предполагаемым участием в «милитаризации российской молодёжи» через движение «Юнармия». Что касается Барановской, то Брюссель обвиняет её в «поддержке действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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Напомним, сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против России. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в Россию.

Марина Фещенко
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