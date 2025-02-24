ЕС внезапно ввёл санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской

Европейский Союз наложил санкции на юмориста с ТНТ Михаила Галустяна и ведущую шоу «Мужское и женское» на Первом канале Юлию Барановскую. Такая информация содержится в постановлении Совета ЕС, касающемся 16-го пакета санкций против России, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».