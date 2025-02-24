ЕС запланировал новый пакет санкций сразу после одобрения 16-го

«Мы приняли важное решение — одобрили 16-й пакет санкций. И продолжим работать над 17-м пакетом», — указала Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Кроме того, главы государств и правительств ЕС на экстренном саммите определят детали и объём новой военной помощи Киеву. По её словам, министры уже обсудили данную инициативу.