ЕС запланировал новый пакет санкций сразу после одобрения 16-го
Каллас: ЕС планирует подготовить 17-й пакет санкций против РФ из-за Украины
Евросоюз (ЕС) намерен подготовить 17-й пакет санкций против России из-за украинского конфликта. Такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Мы приняли важное решение — одобрили 16-й пакет санкций. И продолжим работать над 17-м пакетом», — указала Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Кроме того, главы государств и правительств ЕС на экстренном саммите определят детали и объём новой военной помощи Киеву. По её словам, министры уже обсудили данную инициативу.
Напомним, что сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против РФ. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в Россию. Кроме того, под ограничения неожиданно попали комик Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, а ещё гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин.
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