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24 февраля, 13:26

ЕС запланировал новый пакет санкций сразу после одобрения 16-го

Каллас: ЕС планирует подготовить 17-й пакет санкций против РФ из-за Украины

Евросоюз (ЕС) намерен подготовить 17-й пакет санкций против России из-за украинского конфликта. Такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Мы приняли важное решение — одобрили 16-й пакет санкций. И продолжим работать над 17-м пакетом», — указала Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Кроме того, главы государств и правительств ЕС на экстренном саммите определят детали и объём новой военной помощи Киеву. По её словам, министры уже обсудили данную инициативу.

Под санкции ЕС попал Национальный центр «Россия» и его гендиректор Виртуозова
Под санкции ЕС попал Национальный центр «Россия» и его гендиректор Виртуозова

Напомним, что сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против РФ. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Кроме того, ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в Россию. Кроме того, под ограничения неожиданно попали комик Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, а ещё гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Дарья Нарыкова
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