ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Reuters: ЕС 6 марта проведёт экстренный саммит по Украине и обороне
Евросоюз проведёт экстренный саммит по конфликту на Украине. Встреча пройдёт в Брюсселе 6 марта. На ней будут присутствовать главы государств и правительств стран сообщества по конфликту на Украине и европейской обороне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
«В ближайшие минуты мы объявим, что председатель Евросовета Антониу Кошта созовёт специальный Европейский совет, который состоится 6 марта в Брюсселе. Темы повестки дня: Украина и европейская оборона», — поделился он.
Ранее Life.ru рассказывал, что лидеры Евросоюза работают над списком оружия для ВСУ после раскола из-за отправки войск на Украину. Кошта опрашивает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Киеву в плане войск и вооружения. Это якобы должно послужить гарантией безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения.
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