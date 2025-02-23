ЕС созывает экстренный саммит по Украине

Евросоюз проведёт экстренный саммит по конфликту на Украине. Встреча пройдёт в Брюсселе 6 марта. На ней будут присутствовать главы государств и правительств стран сообщества по конфликту на Украине и европейской обороне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

«В ближайшие минуты мы объявим, что председатель Евросовета Антониу Кошта созовёт специальный Европейский совет, который состоится 6 марта в Брюсселе. Темы повестки дня: Украина и европейская оборона», — поделился он.