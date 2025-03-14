В Евросоюзе обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса

Лидеры страны Европы обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса. Евросоюз (ЕС) не устраивает позиция Будапешта в отношении санкций против России. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Многие чиновники вновь открыто обсуждают возможность применения против Венгрии <...> крайней меры по лишению государства-члена права голоса, но при этом прекрасно осознают политические проблемы и последствия такого шага», — уточняется в публикации.

Вероятность лишения Венгрии права голоса возрастёт, если Будапешт вновь проголосует против продления срока действия экономических санкций против РФ.

Напомним, что Венгрия является сторонницей России и выступает за отмену антироссийских санкций. Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана часто высказывает сомнения по поводу эффективности ограничений и их воздействия на экономику страны. Это приводит к тому, что Венгрия иногда использует право вето на определённые решения Европейского Союза, включая санкции против России.