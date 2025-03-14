В Евросоюзе обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса
FT: ЕС планирует лишить Венгрию права голоса из-за позиции по санкциям против РФ
Лидеры страны Европы обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса. Евросоюз (ЕС) не устраивает позиция Будапешта в отношении санкций против России. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).
«Многие чиновники вновь открыто обсуждают возможность применения против Венгрии <...> крайней меры по лишению государства-члена права голоса, но при этом прекрасно осознают политические проблемы и последствия такого шага», — уточняется в публикации.
Вероятность лишения Венгрии права голоса возрастёт, если Будапешт вновь проголосует против продления срока действия экономических санкций против РФ.
Напомним, что Венгрия является сторонницей России и выступает за отмену антироссийских санкций. Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана часто высказывает сомнения по поводу эффективности ограничений и их воздействия на экономику страны. Это приводит к тому, что Венгрия иногда использует право вето на определённые решения Европейского Союза, включая санкции против России.
Недавно Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект военной помощи Киеву. Будапешт «отклонил проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые сообщество может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи». Также страна намерена помешать поспешному решению вопроса о продлении санкций против российских физических и юридических лиц.
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