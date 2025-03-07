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7 марта, 04:52

Орбан заявил, что Евросоюз изолировал сам себя

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Евросоюз находится в изоляции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Виктор Орбан заявил, что Венгрия не находится в изоляции, несмотря на то, что она единственная не поддержала заявление саммита ЕС по Украине. По его словам, изолирован сам Евросоюз, который отдалился от США, Китая и России.

«По сути, это ЕС изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, что если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, Венгрия совершенно не изолирована», — сказал он.

Венгерский премьер также раскритиковал страны ЕС, назвав их неудачниками на переговорах с крупными игроками. Он отметил, что европейские лидеры смогут присутствовать на переговорах по Украине лишь в роли наблюдателей.

ЕС отложил принятие заявления о поддержке Украины из-за позиции Венгрии
ЕС отложил принятие заявления о поддержке Украины из-за позиции Венгрии

Ранее Орбан анонсировал референдум в Венгрии на тему вступления Украины в Евросоюз. Премьер подчеркнул, что важно понять, насколько венгры готовы поступиться своими интересами ради помощи Киеву.

Артём Гапоненко
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