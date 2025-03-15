Меркель заявила, что Зеленский не должен говорить на переговорах без своих сторонников

Владимир Зеленский не должен самостоятельно принимать решения на переговорах о прекращении огня, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. По её мнению, глава киевского режима обязан посоветоваться со всеми своими союзниками. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

«Когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками», — заявила Меркель.