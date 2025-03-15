Меркель заявила, что Зеленский не должен говорить на переговорах без своих сторонников
Меркель: Зеленский на переговорах должен принимать решения со своими союзниками
Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / MICHAEL KAPPELER, Zuma
Владимир Зеленский не должен самостоятельно принимать решения на переговорах о прекращении огня, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. По её мнению, глава киевского режима обязан посоветоваться со всеми своими союзниками. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
«Когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками», — заявила Меркель.
Также предшественница Олафа Шольца заявила, что Запад обязан учитывать интересы России при формировании внешней политики. Она назвала ошибкой попытки США и Европы проигнорировать отношение Москвы к расширению НАТО. Нежелание рассматривать эти вопросы только усугубляет ситуацию.