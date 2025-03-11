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11 марта, 09:24

«Военных средств недостаточно»: Меркель выступила с заявлением по украинскому конфликту

Меркель: К урегулированию конфликта на Украине нужно подключить дипломатию

К урегулированию украинского конфликта необходимо подключать дипломатию, так как одних военных средств уже недостаточно. Об этом сообщила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе мероприятия, организованного изданием Rheinische Post (RP).

«Одних военных средств будет недостаточно… Политика должна объединить позиции, кажущиеся несовместимыми... Не может быть только лишь красных линий», — заявила Меркель.

Вместе с тем бывший канцлер подчеркнула «важность сохранения суверенитета Украины». Она выразила поддержку идее увеличения военных расходов Германии, которая обсуждается в немецких политически кругах. По словам Меркель, расходов на оборону в размере 2% ВВП не хватит.

«Есть моменты, когда я задаюсь вопросом: достаточно ли быстро мы повышали затраты на оборону?», — заявила она.

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Ранее экс-канцлер резко высказалась в адрес России и заявила, что нельзя допустить победы Вооружённых сил РФ в рамках спецоперации. Политик считает, что Европа обязана сделать всё, чтобы победителем из противостояния вышла Украина.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Ольга Сливченко
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