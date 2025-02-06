Ангела Меркель оправдала покупку российского газа после 2014 года

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель оценила энергетическую политику страны после 2014 года. По её словам, приобретение ФРГ дешёвого газа у России было верным решением, как и все последующие действия Берлина в этой области.

«Не было ошибкой ещё несколько лет получать дешевый газ <…>. А потом было абсолютно правильно разорвать энергетические отношения с Россией», — заявила экс-глава кабмина на мероприятии газеты Die Zeit.

Особое внимание Меркель уделила позиции Украины, отметив, якобы та никогда не возражала против поставок российского газа в Европу, но настаивала на транзите ресурса через свою территорию.