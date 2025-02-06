Ангела Меркель оправдала покупку российского газа после 2014 года
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель оценила энергетическую политику страны после 2014 года. По её словам, приобретение ФРГ дешёвого газа у России было верным решением, как и все последующие действия Берлина в этой области.
«Не было ошибкой ещё несколько лет получать дешевый газ <…>. А потом было абсолютно правильно разорвать энергетические отношения с Россией», — заявила экс-глава кабмина на мероприятии газеты Die Zeit.
Особое внимание Меркель уделила позиции Украины, отметив, якобы та никогда не возражала против поставок российского газа в Европу, но настаивала на транзите ресурса через свою территорию.
Напомним, что в январе «Газпром» прекратил прокачку газа через Украину после истечения договора о транзите. Киев ранее заявлял, что не будет продлевать соглашение даже при закупках голубого топлива третьими странами. После этого члены ЕС начали импортировать сжиженный российский газ рекордными темпами. За первые 15 дней 2025 года Евросоюз закупил 837,3 тысячи тонн СПГ у РФ.
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