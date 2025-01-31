Зеленский нашёл способ уладить конфликт с Фицо без транзита газа из России

Колоссальное давление, которое Европа оказывает на Владимира Зеленского после прекращения транзита российского газа, дало свои плоды, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, украинский политик начал рассматривать возможность транзита голубого топлива из Азербайджана.

«Под огромным давлением, которое мы оказали на Зеленского, Украина начала говорить, что готова размышлять о транзите азербайджанского газа в Европу», — подчеркнул Фицо.

Премьер также отметил, что прекращение поставок российского газа привело к резкому росту цен на топливо в ЕС. В Словакии пока не испытывают проблем с газом, но возникают опасения по поводу запасов на 2026 год. Кроме того, страна теряет доходы от транзита. Возобновление транспортировки российского газа может стать частью будущих переговоров между Киевом и Москвой, предположил Фицо.