«Мы готовимся»: Ушаков объяснил, когда может состояться встреча Путина и Трампа

Российская сторона готова к проведению встречи на высшем уровне между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Москва приступит к организации переговоров, когда возникнет необходимость в их проведении. Об этом он сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого», — сказал он.

Ушаков также отметил, что тема встречи Путина с американским лидером обсуждается с представителями США. По его словам, сейчас контакты «идут на других уровнях».