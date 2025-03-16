«Мы готовимся»: Ушаков объяснил, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Ушаков: Встреча Путина и Трампа будет проведена, когда появится необходимость
Российская сторона готова к проведению встречи на высшем уровне между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Москва приступит к организации переговоров, когда возникнет необходимость в их проведении. Об этом он сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого», — сказал он.
Ушаков также отметил, что тема встречи Путина с американским лидером обсуждается с представителями США. По его словам, сейчас контакты «идут на других уровнях».
«Встречу, телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного я не могу сказать», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонные переговоры. В рамках контакта российская и американская стороны обсудили реализацию взаимопониманий, которые были достигнуты в рамках встречи в Эр-Риярде.
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