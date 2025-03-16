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Регион
16 марта, 07:50

Лавров и Рубио обсудили реализацию достигнутых в Эр-Рияде договорённостей

МИД РФ: Лавров и Рубио обсудили реализацию соглашений, достигнутых в Эр-Рияде

В МИД России сообщили, что телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарём США Марко Рубио состоялся 15 марта по инициативе Вашингтона. Ведомство подтвердило, что в ходе него американская сторона проинформировала российских коллег о решении начать военную операцию против хуситов в регионе Красного моря.

В ответ на это заявление, глава российского МИД выразил несогласие с применением силы и акцентировал внимание на необходимости немедленного перехода к политическим переговорам для урегулирования конфликта и недопущения дальнейшего кровопролития.

«Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде», — сказано в сообщении.

Представители российской и американской сторон условились поддерживать контакт.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, Crush Rush

Ольга Сливченко
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