Лавров и Рубио обсудили реализацию достигнутых в Эр-Рияде договорённостей

В МИД России сообщили, что телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарём США Марко Рубио состоялся 15 марта по инициативе Вашингтона. Ведомство подтвердило, что в ходе него американская сторона проинформировала российских коллег о решении начать военную операцию против хуситов в регионе Красного моря.

В ответ на это заявление, глава российского МИД выразил несогласие с применением силы и акцентировал внимание на необходимости немедленного перехода к политическим переговорам для урегулирования конфликта и недопущения дальнейшего кровопролития.

«Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде», — сказано в сообщении.

Представители российской и американской сторон условились поддерживать контакт.