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13 марта, 18:16

«Вам и нам на радость»: Захарова объяснила новую мемную фразу Лаврова

Захарова: Лавров подарил россиянам ещё один мем фразой «Нафиг я сюда пришёл»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече Владимира Путина и Александара Лукашенко. Глава внешнеполитического ведомства устал отвечать на вопросы журналистов и задался вопросом: «Нафиг я сюда пришёл?».

«Решил подарить ещё один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских», цитирует Захарову «Газета.ru».

Лавров сказал новую мемную фразу во время встречи Путина и Лукашенко. Эта встреча вызвала ажиотаж у журналистов: на мероприятие в Кремль пришло рекордное количество представителей СМИ, в том числе иностранных.

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Полина Никифорова
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