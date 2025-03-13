«Вам и нам на радость»: Захарова объяснила новую мемную фразу Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече Владимира Путина и Александара Лукашенко. Глава внешнеполитического ведомства устал отвечать на вопросы журналистов и задался вопросом: «Нафиг я сюда пришёл?».

«Решил подарить ещё один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских», — цитирует Захарову «Газета.ru».