Рубио и Лавров провели телефонные переговоры
Госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
По данным ведомства, дипломаты обсудили дальнейшие шаги по восстановлению контактов между Москвой и Вашингтоном после недавних встреч в Саудовской Аравии. Кроме того, Рубио уведомил Лаврова о старте военной операции США против йеменского движения «Ансар Аллах».
Ранее Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве. Встреча состоится уже 17 марта.
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Flickr / U.S. Department of State / Telegram / МИД России