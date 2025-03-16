Рубио и Лавров провели телефонные переговоры

Госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

По данным ведомства, дипломаты обсудили дальнейшие шаги по восстановлению контактов между Москвой и Вашингтоном после недавних встреч в Саудовской Аравии. Кроме того, Рубио уведомил Лаврова о старте военной операции США против йеменского движения «Ансар Аллах».