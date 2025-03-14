Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Таджикистана в Москве

Президент России Владимир Путин на следующей неделе, 17 марта, встретится в Москве с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, который приедет в российскую столицу с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество», — говорится в сообщении.

Также запланирован обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Рахмон и Путин также подпишут несколько двусторонних документов. Кроме того, главы государств примут участие в церемонии начала строительства Государственного русского драматического театра и Международного центра для одарённых детей в Душанбе, которая будет проводиться в формате видеосвязи, добавили в пресс-службе Кремля.

В департаменте информации и печати министерства иностранных дел Таджикистана отметили, что Рахмон совершит официальный визит в РФ 15–17 марта.