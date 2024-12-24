Путин на встрече с Рахмоном назвал Таджикистан надёжным союзником и партнёром

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил, что Душанбе является ключевым и надёжным союзником Москвы.

«Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан — наш надёжный союзник и хороший экономический партнёр», — сказал Путин.

Президент России обратил внимание, что на торговом и экономическом уровне Россия занимает первое место среди партнёров Таджикистана, а по инвестициям — второе. В прошлом году наблюдался рост, и в этом году ожидается увеличение объёмов, хоть и незначительное, но присутствующее.