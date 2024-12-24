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24 декабря, 17:27

Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается, что лидеры обсудят важные аспекты сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях. Также будет уделено внимание актуальным региональным вопросам, включая ситуацию в Афганистане.

Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Видео © Telegram / Кремль. Новости

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, «будут рассмотрены важные вопросы в сфере миграции». Президенты обсудят и совместные действия в рамках Содружества Независимых Государств, где Россия будет председательствовать в 2024 году, а в 2025 году этот пост перейдет к Таджикистану.

Переговоры проходят на курорте «Игора» в Ленинградской области. В программе запланированы личная встреча и общение за рабочим обедом.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин по телефону пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры отметили высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Азербайджаном и договорились о продолжении личных встреч.

Александра Мышляева
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