Путин тепло поздравил президента Азербайджана Алиева с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу с днём рождения. Он отметил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление стратегического партнёрства между РФ и Азербайджаном.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами», — говорится в телеграмме, отправленной азербайджанскому главе.

Кроме того, политикам удалось провести телефонный разговор. Лидеры отметили высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Азербайджаном и договорились о продолжении личных встреч.