Путин тепло поздравил президента Азербайджана Алиева с днём рождения
Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу с днём рождения. Он отметил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление стратегического партнёрства между РФ и Азербайджаном.
«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами», — говорится в телеграмме, отправленной азербайджанскому главе.
Кроме того, политикам удалось провести телефонный разговор. Лидеры отметили высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Азербайджаном и договорились о продолжении личных встреч.
Ранее Кремле раскрыли подробности встречи Путина и премьера Словакии Роберта Фицо. По информации помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры внимательно обсудили украинский конфликт и возможные пути его разрешения. Темой обсуждения также стала энергетика. Он отметил, что Москва и Братислава остались довольны итогами переговоров.
ТАСС / Шарифулин Валерий