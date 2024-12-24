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24 декабря, 10:31

Путин тепло поздравил президента Азербайджана Алиева с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу с днём рождения. Он отметил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление стратегического партнёрства между РФ и Азербайджаном.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами», — говорится в телеграмме, отправленной азербайджанскому главе.

Кроме того, политикам удалось провести телефонный разговор. Лидеры отметили высокий уровень стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Азербайджаном и договорились о продолжении личных встреч.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Александра Мышляева
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