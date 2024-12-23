В Кремле не раскрыли детали подготовки новогоднего обращения Путина
Песков: Кремль не раскрывает детали подготовки новогоднего обращения Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать детали предстоящего новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам.
«Вы спрашиваете о тех деталях, которые мы никогда не раскрываем», — заяви пресс-секретарь президента в беседе с журналистами и заверил, что ровно в полночь 31 декабря Путин обратится ко всем россиянам.
Новогоднее обращение Владимира Путина — это традиционное телевизионное выступление, которое президент России произносит в канун Нового года. Оно транслируется в ночь с 31 декабря на 1 января. В частности, в послании российский лидер подводит итоги уходящего года.
Напомним, в прошлом году праздничное послание главы государства продлилось около четырёх минут. Первыми его увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского — тогда у них уже наступил 2024 год. В своей речи Путин также отдельно обратился к военнослужащим в зоне спецоперации, подчеркнув, что вся Россия сейчас с ними.