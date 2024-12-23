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23 декабря, 09:25

В Кремле не раскрыли детали подготовки новогоднего обращения Путина

Песков: Кремль не раскрывает детали подготовки новогоднего обращения Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать детали предстоящего новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам.

«Вы спрашиваете о тех деталях, которые мы никогда не раскрываем», — заяви пресс-секретарь президента в беседе с журналистами и заверил, что ровно в полночь 31 декабря Путин обратится ко всем россиянам.

Новогоднее обращение Владимира Путина — это традиционное телевизионное выступление, которое президент России произносит в канун Нового года. Оно транслируется в ночь с 31 декабря на 1 января. В частности, в послании российский лидер подводит итоги уходящего года.

Напомним, в прошлом году праздничное послание главы государства продлилось около четырёх минут. Первыми его увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского — тогда у них уже наступил 2024 год. В своей речи Путин также отдельно обратился к военнослужащим в зоне спецоперации, подчеркнув, что вся Россия сейчас с ними.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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